معالم الإمارات.. مقصد لتصوير أغاني النجوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بفضل ما تتمتع به الإمارات من معالم سياحية خلابة ووجهات ترفيهية ساحرة، أصبحت مقصداً لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، لتصوير أغنياتهم على طريقة الفيديو كليب، حيث يجد صناع الأغنية من مطربين ومخرجين ومنتجين في تضاريسها، وبين أبراجها العصرية، وصحرائها وشواطئها، مساحات معبرة عن رؤاهم وخيالاتهم الفنية الإبداعية.

في الآونة الأخيرة، اختار بعض المطربين الإماراتيين معالم الإمارات السياحية والوجهات الثقافية، موقعاً رئيساً لتصوير أغنياتهم، ومن بينهم هزاع الرئيسي، الذي صور مؤخراً أغنيته الوطنية الجديدة «نحب الإمارات» التي نفذها بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، وهي من كلمات علي بن سالم الكعبي، وألحان هزاع نفسه، وإخراج جاسم الجسمي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في مناطق متفرقة بالدولة، منها متحف الاتحاد في دبي، ومتحف عجمان وصحراء دبي.

أوضح المخرج جاسم الجسمي، أنه اعتمد في تصوير «نحب الإمارات» فكرة اختيار شخصيات من المجتمع الإماراتي بمختلف الجنسيات، ومؤثرين اجتماعيين وإعلاميين، وأصحاب مهن وأطفال، والذين اجتمعوا في هذا العمل ليعبروا عن حبهم غير المحدود لدولة الإمارات، وإظهار أجمل معالمها السياحية والثقافية، احتفالاً بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ51، وتزامناً مع حملة أجمل شتاء في العالم.

«أعجوبة» الجاسم

من جهته، عبر فيصل الجاسم عن فخره بتصوير أغنيته «أعجوبة» على طريقة الفيديو كليب في «متحف اللوفر - أبوظبي»، باعتباره أول فنان إماراتي يصور أغنية في هذا الصرح الثقافي والحضاري، لاسيما أنه مكان تاريخي مهم، ورمز للحضارة وتعدد الثقافات، وقال: تتمتع الإمارات بوجهات سياحية، ترفيهية وثقافية عالمية، ومن واجبنا كفنانين الترويج لمعالم دولتنا من خلال أعمالنا الفنية، موضحاً أن فكرة تصوير «أعجوبة» في (اللوفر - أبوظبي)، جاءت خلال استضافته في برنامج «بعين فنان» من تقديم رحاب عبدالله، ووافق على الفور حينما عرضت عليه الفكرة، خصوصاً أنه أحد الأشخاص الذي يحرص على زيارة هذا المعلم التاريخي المميز بين فترة وأخرى، واصفاً هذا المتحف بالصرح العالمي المثير للدهشة والجاذب للمقيمين والسياح.

«فنان العرب»

ومن أبرز المطربين في دول الخليج والعالم العربي، الذين اختاروا معالم الإمارات بطلاً رئيساً في أحداث الفيديو كليب الخاص بأغانيهم، «فنان العرب» محمد عبده الذي صوّر عدداً من الأغنيات في الإمارات، أهمها أغنية «حب واجرح»، التي صورها في دبي، واختار لهما موقعين للتصوير هما منتجع أتلانتس النخلة وصحراء دبي، فيما اجتمع كل من راشد الماجد والمنتج الموسيقي العالمي ريد وان، لدمج أغنيتين شهيرتين لراشد، هما «دبي كوكب آخر» و«دبي دانة الدنيا»، وتعكس كلماتهما التطور الكبير الذي شهدته الإمارات على مر السنوات، حتى أصحبت دولة عالمية ومركز متطور للأعمال ووجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من أنحاء العالم كافة، ويظهر في الفيديو أهم معالم دبي المميزة، مثل جميرا النسيم، ومدينة جميرا، ومنطقة دبي التاريخية، وقناة دبي المائية، ودبي ميراكل جاردن، وميناء خور دبي.

حماقي ورمضان

محمد حماقي الذي يزور الإمارات بين فترة وأخرى، صور فيها 3 أغان هي: «أحلى حاجة فيكي» التي صورها في وسط مدينة دبي، و«نفسي أبقى جنبه» التي صورها في مناطق متفرقة من جزيرة ياس في أبوظبي، كما انتهز حماقي فرصة تواجده في جزيرة ياس، وصور أغنيته الثالثة «حاجة مستخبية»، في الوجهة الترفيهية «فيراري وورلد»، بينما اختار محمد رمضان دبي، لتصوير أغنيته الشهيرة «يا حبيبي» التي حصدت نسب مشاهدة عالية عبر الـ«يوتيوب»، ليصور مشاهدها كاملة في فندق فيرساتشي دبي.

«آية من الجمال»

في منطقة جميرا وبرج العرب، صور حمادة هلال أغنيته المنفردة التي تحمل عنوان «آية من الجمال»، معلناً أنه في الفترة المقبلة سيتخذ من أبرز معالم الإمارات، موقعاً رئيساً لتصوير أحدث أغنياته لما تتمتع به الإمارات من طبيعة ساحرة وخلابة.