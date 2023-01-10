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«إكسبوجر 2023» يجمع 74 مصوراً عالمياً

من مهرجان «إكسبوجر» في دورة سابقة (من المصدر)
11 يناير 2023 01:02

الشارقة (الاتحاد)

يستعد «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» التي تستضيف 74 فناناً ومغامراً ومبدعاً من أبرز المصورين بالعالم، خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، ليرووا حكاياتهم وتجاربهم من خلال 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، و41 جلسة حوارية، و63 ورشة عمل وجلسة نقاش جماعية.

تجارب وخبرات
يهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانته بين أبرز الوجهات المتكاملة التي يقصدها الجمهور من كل شرائح المجتمع من عشاق التصوير، سواء المحترفون أو الهواة ممن يستخدمون التصوير لتوثيق ذكرياتهم وحياتهم اليومية ولتسليط الضوء على القضايا المهمة، وذلك مع تنامي دور التصوير في مختلف التخصصات الاقتصادية والعلمية والفنية، خاصة للمختصين في فنون الإخراج السينمائي وللعاملين بالوسط الفني والإعلامي.
ويشهد المهرجان منذ دوراته السابقة حضور ومشاركة عدد من كبار المصورين وخبراء صناعة التصوير وقادة الفكر، الذين يشاركون تجاربهم وخبراتهم مع الجمهور، حيث تناول برنامجه مختلف مجالات وفئات التصوير، بالإضافة إلى صور الحياة اليومية «تصوير الشارع»، مقدماً للزوار فرصة لاكتساب خبرات واسعة والتعرف على عوالم جديدة.

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ليس مجرد معرض
وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «لدينا في إكسبوجر إيمان راسخ بقوة التصوير وأثره على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، ونحن نسعى في هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على قوة فن التصوير الفوتوغرافي ودوره في تعزيز التواصل وتوسيع الآفاق، حيث رسخ المهرجان مكانته كمنصة عالمية متكاملة لفن التصوير الفوتوغرافي، ولهذا لم يعد «إكسبوجر» مجرد معرض للصور، وإنما هو مهرجان تعليمي ملهم وحدث فني يحتفي بالإبداع والمبدعين والسرد القصصي البصري لتجارب من جميع أنحاء العالم».
وأضاف علاي: «نولي في إكسبوجر أهمية قصوى للإبداع والقصص الفريدة التي يرويها المصورون، ونسعى لتوفير منصة للحضور لكي يتعلموا ويستمدوا مصادر الإلهام من السرد القصصي البصري لمشاهير المصورين واستكشاف قدرة التصوير على إحداث التغيير الإيجابي المنشود».

حوارات ملهمة
وينظم «إكسبوجر» برنامجاً متكاملاً يتضمن 41 جلسة ملهمة تقدمها مجموعة من أفضل المصورين، والمخرجين، وصناع السينما، والمتخصصين في صناعة التصوير على مستوى العالم، موفراً للزوار والطلاب والهواة والمحترفين فرصة اكتساب المعارف والرؤى والخبرات من قادة الفكر والمبدعين والمؤثرين، الذين رسخوا أسماءهم في تاريخ عالم التصوير من خلال أعمالهم، في تجربة تعليمية فريدة.

قمة بيئية
يواصل «إكسبوجر» نشر الوعي المجتمعي والمؤسسي حول قضايا المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال الدورة الثانية من «القمة البيئية»، التي انطلقت للمرة الأولى العام الماضي، وجذبت اهتمام الجمهور العام المناصر لحماية البيئة، ليكون بذلك مصدراً لإلهام صناع الأفلام الوثائقية للعمل على مشاريعهم المقبلة، حيث تجمع القمة مختلف الناشطين في مجال حماية البيئة والمستكشفين والمصورين وصناع التغيير من جميع أنحاء العالم في جلسات نقاشية، تتناول الحلول المستدامة والممارسات اليومية اللازمة لحماية البيئة والحفاظ عليها.

إكسبوجر
مهرجان إكسبوجر
الإمارات
الشارقة
التصوير
مركز إكسبو الشارقة
طارق علاي
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