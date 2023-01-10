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ريهام حجاج: أسرتي أولاً

ريهام حجاج
11 يناير 2023 01:03

محمد قناوي (القاهرة) 

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أكدت الممثلة المصرية ريهام حجاج أن حياتها الشخصية وأسرتها تأتي في المقام الأول في قائمة اهتماماتها، وتحرص دائماً على إحداث حالة التوازن بين حياتها الفنية والخاصة، وقالت: أعطي وقتي لزوجي وأسرتي دائماً بعد انتهاء موسم تصوير أي مسلسل رمضاني. وتخوض ريهام السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «جميلة»، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية.
يُذكر أن حجاج شاركت في موسم رمضان 2022 بمسلسل «يوتيرن»، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز أيضاً، وتنتظر استكمال مشروع عودتها إلى السينما بفيلم من بطولتها المطلقة، بعد غياب 4 سنوات.

الدراما المصرية
دراما رمضان
ريهام حجاج
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