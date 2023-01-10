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آخر التسريبات تكشف ماهو جديد في هاتف "آيفون 15"

آخر التسريبات تكشف ماهو جديد في هاتف "آيفون 15"
10 يناير 2023 16:37

 

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف "أبل" المنتظر "آيفون 15"، والإصدارات الأخرى من ذات الفئة.

ونقل موقع MacRumors عن المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو، بأن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزراراً صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".

وبالنسبة للتسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميغابكسل.

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كذلك سيدمج الهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميغابكسل التي كانت "أبل" تستخدمها بحسب سكاي نيوز العربية.

ومن التحديثات في "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، وفقما نقل موقع مجلة "فوربس".

المصدر: وكالات
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