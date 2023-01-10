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مذكرات الأمير هاري تُطرح في أسواق المملكة المتحدة

عرض نسخ من السيرة الذاتية للأمير هاري البريطاني في مكتبة ووترستونز ، لندن
10 يناير 2023 13:29

بعد أشهر من الترقب تخللتها حملة دعائية متواصلة، طُرحت الثلاثاء مذكرات الأمير هاري "spare" ("البديل") في أسواق المملكة المتحدة.

وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر "ديانا: هير ترو ستوري" عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.

وتزامنت مذكرات هاري مع أربع مقابلات تلفزيونية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي يقيم فيها الأمير مع زوجته ميغن.

إلا أنّ مقتطفات من الكتاب الذي سيصبح مُتاحاً في 16 لغة بالإضافة إلى نسخة صوتية، تسربت إلى الصحافة منذ طرح المذكرات للبيع عن طريق الخطأ الخميس في إسبانيا.

وفي متجر لبيع الكتب بمحطة قطار فكتوريا في لندن، عُرضت نسخ من الكتاب على الرفوف.

 

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المصدر: آ ف ب
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