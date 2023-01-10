وفاة صلاح السعدني تتصدر الترند.. وأسرة الفنان تكشف الحقيقة
صلاح السعدني
10 يناير 2023 10:30
انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بوفاة الفنان صلاح السعدني، الأمر الذي أثار تساؤلات محبيه عن صحة الخبر والحالة الصحية للفنان.
وفي أول تعليق على الشائعة من أسرة الفنان صلاح السعدني، كتب نجله أحمد السعدني عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبويا بخير الحمد لله".
ومن جانبها علقت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين في مصر في مداخلة هاتفية تلفزيونية بأن كل ما تردد حول وفاة الفنان صلاح السعدني عارٍ تمامًا عن الصحة، وهو بحالة جيدة.
وأضافت عنبر: "أنا تواصلت مع أكرم نجل شقيق صلاح السعدني، وأكد لي أن الفنان الكبير بخير وبصحة جيدة وكل ما يقال حول وفاته غير صحيح".
يُذكر أن الفنان القدير صلاح السعدني ابتعد عن التمثيل منذ فترة طويلة، إذ كان مسلسل "بيت القاصرات" آخر أعماله، وعُرض عام 2013، وشاركه في بطولته داليا البحيري، ولقاء سويدان، ونهال عنبر.
وزخرت مسيرة السعدني الفنية بالعديد من الأعمال الفنية التي علقت بالأذهان وكان أهم وأشهر أدوراه دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية" مع يحيى الفخراني وصفية العمري، بالإضافة إلى "أرابيسك"، و"قصر الشوق"، و"سنوات الحب" والعديد من المسلسلات الأخرى التي تركت بصمات في وجدان محبي الدراما المصرية.