«الإمارات للفلك»: مشاهدة مذنّب بالعين المجردة فبراير المقبل

الشارقة (وام)

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إن سكان الأرض على موعد لمشاهدة المذنب C/ 2022 E3 (ZTF) بالعين المجردة، في الأول من فبراير المقبل، وهو مذنب طويل المدى دورته حول الشمس مرة كل 50 ألف سنة، وتم اكتشافه بواسطة مرفق زويكي.وأضاف أن المذنب - الذي اكتشفه علماء الفلك في 2 مارس 2022 - سيصل إلى نقطة الحضيض في 12 يناير الجاري على مسافة 1.11 AU (166 مليون كيلومتر)، وسيكون في أقرب اقتراب للأرض في الأول من فبراير المقبل على مسافة 0.28 AU (42 مليون كيلومتر).. لافتاً إلى أنه من الممكن رصد المذنب في السماء بين 14 يناير و16 فبراير 2023، حيث من المتوقع أن يصبح المذنب أكثر سطوعاً من القدر 6 درجات، وبالتالي يصبح مرئياً بالعين المجردة في الأماكن المظلمة، بعيداً عن إضاءة المدن، وسيكون على شكل قطعة سحابة صغيرة لونها مائل إلى الأخضر، وفي الغالب لن يظهر له ذيل (بالعين المجردة) كباقي المذنبات.

وتابع الجروان أن المذنب أثناء اقترابه من الأرض سيظهر بالقرب من القطب السماوي الشمالي، وسيقع داخل كوكبة الزرافة القريبة من الدب الأكبر، وفي 6 فبراير سيمر بالقرب من النجم النير العيوق، وخلال يومي 10 و11 فبراير سيمر المذنب بمقدار 1.5 درجة من المريخ، وخلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير سيمر أمام العنقود النجمي القلائص القريب من النجم النير الدبران في برج الثور.