«كورال العرب».. انطلاقة موسم «بيت العود 2023»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

انطلقت مؤخراً الأمسية الأولى من الاحتفاليات الموسيقية لموسم «بيت العود 2023» في أبوظبي بعنوان «كورال العرب»، بحضور وإشراف الموسيقار نصير شمة، مدير ومؤسس «بيت العود» التابع لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وأدى فيها عزفاً وغناءً مجموعة من المواهب الواعدة، مقطوعات تراثية وكلاسيكية وباقة أغنيات من الزمن الجميل، وسط حضور كبير من الموسيقيين ومحبي الفن الأصيل.

وطنية وتراثية

قدم «كورال العرب» ضمن الأمسية الأولى من الموسم الجديد لـ«بيت العود» مجموعة من المقطوعات الوطنية والتراثية، من بينها «الصقور المخلصين» وموشح «يا غريب الدار» وموسيقى «الأندلس تفتح أبوابها»، و«يا مال الشام» و«طالعة من بيت أبوها»، إلى جانب تأديتهم باقة من أغاني الزمن الجميل منها: «كيف أسيبك» كلمات محمد الغامدي وألحان صالح الشهري وغناء علي الشامسي، و«عرفت الهوى» كلمات طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار رياض السنباطي وغناء لمياء أمين.

تعزيز الهوية

وأعرب نصير شمّة لـ«الاتحاد» عن سعادته بعودة الموسم الموسيقي لـ«بيت العود»، بعد تأجيله لأكثر من عامين بسبب جائحة «كورونا»، وقال: «الموسيقى إحدى الهبات التي ينعم بها الإنسان، حيث تعد مصدر الإلهام والطاقة المكللة بالحب والسلام الروحي، ونسعى من خلال البرامج الموسيقية الأكاديمية التي ننفذها في (بيت العود)، إلى نشر الثقافة الموسيقية وتعزيز الهوية، وتقديم عروض موسيقية وغنائية حية، لرواد (بيت العود) ومحبي الموسيقي بشكل عام».

وتابع شمّة: «نسعى من خلال هذه البرامج والأمسيات، إلى تدريب المواهب على إظهار إبداعاتهم بشكل مباشر أمام الجمهور، واكتساب خبرات وملكات الأداء المباشر والقدرة على مواجهة الجمهور والتفاعل الحقيقي مع الحضور، حتى يتخرجوا من (بيت العود) وهم في أعلى مستويات الاحترافية، وكانت البداية مع (كورال العرب)، الأمسية الأولى من نوعها التي شارك فيها مجموعة من مواهب الكورال لتقديم الأغاني العربية الكلاسيكية باللغة العربية الفصحى واللهجات المختلفة».

بدرجة فنان

أوضح الموسيقار نصير شمّة أن البرنامج الموسيقي والأمسيات الغنائية الداخلية في «بيت العود»، انطلقت بدءاً من الشهر الجاري، وتستمر خلال الشهور المقبلة، في أول خميس من كل شهر، منوهاً إلى أن مجموعة المواهب المشاركين فيها، هم على وشك التخرج من «بيت العود» بدرجة «فنان»، وذلك من خلال مساعدة المتخصصين والموسيقيين في «بيت العود» على تأهيلهم للتمكن من أدواتهم، ضمن برنامج عملي فني، يمزج بين الأدوات العلمية والعملية والنظرية في عالم الموسيقى.