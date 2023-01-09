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9 نصائح.. تُحسّن المزاج والصحة

9 نصائح.. تُحسّن المزاج والصحة
10 يناير 2023 01:22

ترجمة: عزة يوسف 

يؤدي اتباع روتين صباحي إلى تحسين مزاجنا وتعزيز صحتنا، ويقدم موقع «Oprah Daily» الأميركي بعض الأفكار البسيطة لجعل روتين الصباح بداية مثالية لليوم، ومنها:

استيقظ مبكراً
وجدت الدراسات أن الاستيقاظ مبكراً بساعة واحدة قد يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة 23%، ويمنحه الفرصة لاستحضار الذهن للأنشطة الصباحية، والاستمتاع بفنجان القهوة دون تسرع.

افتح الستائر
يجب فتح الستائر فور الاستيقاظ أو في غضون 20 دقيقة، إذ يقول الخبراء إن التعرض لأشعة الشمس في الصباح يمنحنا الشعور بمزيد من اليقظة، كما يساعد على نوم أفضل في الليل.

اترك الهاتف
يؤدي تلقي الكثير من المعلومات والأخبار من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل مباشرة بعد الاستيقاظ إلى ارتفاع مستوى هرمون التوتر أو الكورتيزول، ما يجعلنا عرضة لمزيد من التوتر على مدار اليوم.

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اشرب الماء
بعد ساعات طويلة من النوم يعاني الجسم قليلاً من الجفاف، لذا من المفيد البدء بترطيبه عند الاستيقاظ.

رتب السرير
تمنحك هذه المهمة التي تستغرق دقيقتين دفعة للمضي قدماً طوال اليوم، إذ إن الإحساس بالإنجاز وإكمال مهمة حتى ولو كانت صغيرة، يعد مُحفزاً للقيام بالمزيد من المهام.

الشمس والطبيعة
يحسن قضاء 10 دقائق تحت أشعة الشمس ووسط الطبيعة من الحالة المزاجية ويقلل التوتر.
البروتين
إنها عادة كفيل بالمحافظة على مستوى سكر الدم طوال اليوم، كما يشعرك بالشبع لوقت طويل.

ممارسة الرياضة
تساعد التمارين الصباحية على حرق المزيد من الدهون طوال اليوم بجانب النوم بشكل أفضل في الليل.

حمام بارد
وجد الخبراء أن الاستحمام بالماء البارد يعزز جهاز المناعة، ولكن يمكنك تخطي ذلك إذا كنت تعاني أمراضاً قلبية.

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