سماح أنور.. في «الصندوق الغامض»

سعيد ياسين (القاهرة)

كشفت سماح أنور عن مشاركتها في عملين بوقت واحد، الأول «الصندوق الغامض» وتجسد فيه شخصية سيدة صارمة تحرص على تربية ابنها بعد وفاة والده بصورة مثالية على القيم والتقاليد، ولكنها تصطدم كثيراً معه لاختلاف طباع الجيل الجديد واهتمامهم بأشياء ترفض التجاوب معها.

يشارك في العمل أحمد داش وهدى المفتي وعلي قاسم، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، أما الثاني فهو «بطن الحوت» مع محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وعبدالعزيز مخيون، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وأبدت سعادتها بالعودة للدراما الرمضانية من خلاله بعد غياب.

وأوضحت سماح لـ«الاتحاد»، أنها اعتذرت مؤخراً عن عدم المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «المدّاح» مع حمادة هلال رغم نجاح العمل، بسبب ارتباطها بهذين المسلسلين.

وأكدت أن أسباب غيابها بين الحين والآخر ترجع إلى قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، وأغلبها لم يكن على المستوى الجيد الذي تطمح له، فتفضل الابتعاد لتحافظ على الصورة التي ارتبطت بها لدى جمهورها، لأنها تحرص على تقديم أدوار تحمل قيمة فنية وتكون أقوى مما قدمته من قبل. وعن مسلسل «الليلة واللي فيها» الذي عُرض مؤخراً، قالت إنه مختلف عن السائد من المواضيع الدرامية، واتسم بجرأة في موضوعه الذي تناول قصة سيدة يموت الرجل الذي تربطها به علاقة غرامية في منزلها، وتحاول إخفاء جثته عن زوجها.

وأوضحت أنور أنها لا تفكر في تكرار تجربتها في تقديم البرامج الإذاعية، خصوصاً أنها كانت ترغب في خوض التجربة لتضيف لنفسها خبرات جديدة، ولتتعلم منها أشياء قد لا تراها في مجال الفن، والتقديم ليس مهنتها وتفضل خلال الفترة الحالية التركيز على التمثيل، وعدم الانشغال بمجالات أخرى يمكن أن تعطلها عن هدفها.

وأرجعت ابتعادها عن الإنتاج الفني نظراً إلى الظروف الصعبة التي تمر بها سوق السينما والدراما، وهو ما أثر بشكل كبير على صغار المنتجين وهي واحدة منهم، والإنتاج أصبح مغامرة كبيرة لا يخوضها إلا أصحاب الخبرة الكبيرة والإمكانات الضخمة، ليضمنوا تسويق أعمالهم.