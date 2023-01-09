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مذنب يقترب من الأرض مطلع فبراير

مذنب يقترب من الأرض مطلع فبراير
10 يناير 2023 01:21

الشارقة (وام)

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«الإمارات للفلك»: مشاهدة مذنّب بالعين المجردة فبراير المقبل
"الإمارات للفلك": سكان الأرض على موعد لمشاهدة المذنب C / 2022 E3 (ZTF) بالعين المجردة

قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إن سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فضائية مهمة في الأول من فبراير المقبل، حيث يمكنهم مشاهدة المذنب C 2022 E3 (ZTF) بالعين المجردة، وهو مذنب طويل المدى يدور حول الشمس مرة كل 50 ألف سنة.
 وأضاف أن المذنب، المكتشف في مارس 2022، سيصل إلى نقطة الحضيض في 12 يناير الجاري، وسيكون في أقصى اقتراب للأرض في الأول من فبراير المقبل.. لافتاً إلى أنه من الممكن رصده بين 14 يناير و16 فبراير، حيث من المتوقع أن يصبح أكثر سطوعاً، وبالتالي يصبح مرئياً بالعين المجردة.

الأرض
إبراهيم الجروان
جمعية الإمارات للفلك
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