مذنب يقترب من الأرض مطلع فبراير

الشارقة (وام)

قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إن سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فضائية مهمة في الأول من فبراير المقبل، حيث يمكنهم مشاهدة المذنب C 2022 E3 (ZTF) بالعين المجردة، وهو مذنب طويل المدى يدور حول الشمس مرة كل 50 ألف سنة.

وأضاف أن المذنب، المكتشف في مارس 2022، سيصل إلى نقطة الحضيض في 12 يناير الجاري، وسيكون في أقصى اقتراب للأرض في الأول من فبراير المقبل.. لافتاً إلى أنه من الممكن رصده بين 14 يناير و16 فبراير، حيث من المتوقع أن يصبح أكثر سطوعاً، وبالتالي يصبح مرئياً بالعين المجردة.