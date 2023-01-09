«أفاتار» يواصل تصدر الشباك

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل فيلم «أفاتار – ذي واي اوف ووتر» لجيمس كاميرون، تصدُر إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، محققاً إيرادات قاربت 45 مليون دولار، لكنّ المفاجأة أتت في فيلم رعب احتل المرتبة الثانية بعدما حصد عائدات غير متوقعة.

وحقق فيلم الخيال العلمي 516.8 مليون دولار أرباحاً محلية منذ بدء عرضه و1.19 مليار دولار عالمياً، ما يجعله سابع أكثر الأفلام درّاً للإيرادات في التاريخ.

وحقق فيلم الرعب «M3GAN» من إنتاج «يونيفرسال» و«بلام هاوس»، 30.2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.