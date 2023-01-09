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«أفاتار» يواصل تصدر الشباك

«أفاتار» يواصل تصدر الشباك
10 يناير 2023 01:21

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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خلال أسبوعين فقط.. فيلم "أفاتار" يجمع أكثر من مليار دولار
"أفاتار" يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأميركي

واصل فيلم «أفاتار – ذي واي اوف ووتر» لجيمس كاميرون، تصدُر إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، محققاً إيرادات قاربت 45 مليون دولار، لكنّ المفاجأة أتت في فيلم رعب احتل المرتبة الثانية بعدما حصد عائدات غير متوقعة.
وحقق فيلم الخيال العلمي 516.8 مليون دولار أرباحاً محلية منذ بدء عرضه و1.19 مليار دولار عالمياً، ما يجعله سابع أكثر الأفلام درّاً للإيرادات في التاريخ.
وحقق فيلم الرعب «M3GAN» من إنتاج «يونيفرسال» و«بلام هاوس»، 30.2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.

أفاتار
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