عيد «الرشد»

كاناغاوا (أ ف ب)

مرتديات زي الكيمونو التقليدي، احتفلت شابات يابانيات في محافظة كاناغاوا بيوم «بلوغ سن الرشد»، وشاركن في احتفالية خاصة نظمها «تودوروكي أرينا» لتكريم الأشخاص الذين بلغوا العشرين من العمر.

ويحتفل اليابانيون بهذه المناسبة في يوم الاثنين، الثاني من شهر يناير سنوياً، احتفاء ببلوغ الشباب السن القانونية التي تخولهم ممارسة حقوقهم المدنية كافة.

وتجري مراسم الاحتفال في مراكز المدن والبلدات، وسط استعدادات من المراكز التجارية وصالونات التجميل التي تفتح أبوابها لساعة متأخرة من الليلة التي تسبق الاحتفال، لتجهيز الفتيات.