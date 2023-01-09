أحمد آدم: أتمنى خلع جلباب الكوميديا

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد أحمد آدم أنه يتمنى تقديم أعمال درامية تراجيدية شريطة النصوص المناسبة، خاصة أنه لا يقدم الكوميديا للإضحاك فقط، ويحرص على تضمين أعماله الكوميدية في السينما أو المسرح أو التلفزيون مواضيع اجتماعية وإنسانية جادة في إطار وقالب كوميدي. وقال آدم إنه لا يعترض على تصنيفه كممثل كوميدي، وهذا يشعره بالسعادة ولا يضايقه كما يتصور البعض، خصوصاً أن هذا التصنيف يأتي لظروف إنتاجية وتسويقية فقط، كما يؤمن الجميع بأن الكوميديا من أصعب أنواع الفنون. وقد أوشك آدم على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «جوازة بالعافية»، مع غادة عبدالرازق وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول سيدة يتصارع على كسب قلبها أكثر من رجل.