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أحمد القيسي.. «يا روح الروح»

أحمد القيسي.. «يا روح الروح»
9 يناير 2023 18:10

دبي (الاتحاد)

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أطلق الفنان العراقي أحمد القيسي، أغنية منفردة جديدة من اللون الغنائي الرومانسي حملت عنوان «يا روح الروح»، من كلمات الشاعر عمار محمد، وألحان أحمد القيسي وتوزيع حذيفة الفارس، وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، في تعاونها الثاني معه، بعد نجاح العمل الأول لأغنية «عرفوا بيه أحبك».
من جهة أخرى، يستعد القيسي لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بشكل منفرد، وسيتم الإعلان عن تلك الأعمال تباعاً.
وقد أطلق القيسي كليب أغنية «يا روح الروح» على قناته الرسمية «اليوتيوب» وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات والمتاجر الإلكترونية، وكافة الإذاعات العراقية والخليجية والعربية.

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