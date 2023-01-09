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الكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام

عادل إمام
9 يناير 2023 10:58

في الفترة الأخيرة، شغلت الحالة الصحية لنجم الكوميديا الملقب بـ"الزعيم" عادل إمام أذهان محبيه في مصر والعالم العربي.
ولطمأنة جمهوره على آخر مستجدات وضعه الصحي، أكد الكاتب الصحفي محمود موسى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة للأخبار التي انتشرت في وقت سابق بشأن تدهور صحته.

وكتب رئيس تحرير جريدة "الأهرام" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات، يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية، والبهجة، والفرح والضحك".

وأضاف:" وجدته مُبهجًا عفيًّا بكامل صحته، مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته، في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر".
وكان الزعيم قد هنأ جمهوره بالعام الجديد بصورة له نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "، وعلق عليها "كل عام وأنتم بألف خير وسعادة بمناسبة العام الجديد".
       
وقبل أسابيع تصدر اسم الزعيم ترند محرك البحث "جوجل"، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً، بعد غياب دام 12 عاما من خلال فيلم جديد، حيث كان آخر ظهور سينمائي له بفيلم "زهايمر" عام 2010، بعدها وضع تركيزه في الدراما التلفزيونية.
وأعلنت أسرة الزعيم، ممثلة في شقيقه ونجليه، عن استعداده لتصوير فيلم جديد، بعنوان "الواد وأبوه"، يشاركه بطولته ابنه الفنان محمد إمام، ويخرجه رامي إمام، من إنتاج عصام إمام.

المصدر: وكالات
عادل إمام
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