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80000 فلبيني في «مسيرة الإيمان»

80000 فلبيني في «مسيرة الإيمان»
9 يناير 2023 00:58

مانيلا (أ ف ب)

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بعد غياب عامين بسبب جائحة «كورونا»، انطلقت، أمس، في شوارع مانيلا «مسيرة الإيمان»، الحدث الأهم للكنيسة الكاثوليكية الفليبينية، بمشاركة أكثر من 80 ألف شخص، بعد إقامة قداس منتصف الليل حول تمثال «الناصري الأسود»، الذي يعتقد الكثيرون أن لمس التمثال أو الاقتراب منه يمكن أن يصنع معجزات بما يشمل الشفاء من أمراض مستعصية، وكانت مسيرة هذا العام أكثر هدوءاً من الموكب المعتاد لمئات آلاف من المشاركين الذين كانوا يحتشدون حول نسخة بالحجم الطبيعي للتمثال كانت تُعرض في الشوارع، وتنتهي المسيرة الممتدة على ستة كيلومترات عند كنيسة حي كيابو، حيث يتم الاحتفاظ بالتمثال.

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