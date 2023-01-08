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بالفيديو.. كلمة لجورج وسوف خلال دفن ابنه

جورج وسوف متوجهاً إلى سوريا لفن ابنه
8 يناير 2023 23:46

وجّه سلطان الطرب جورج وسوف طلباً خاصاً لأهالي قريته كفرون في سوريا، وذلك قبل ساعات من دفن ابنه وديع الذي توفي في عملية جراحية يوم الجمعة.

ونشر المطرب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صوره أثناء توجهه بالسيارة نحو قريته، طالب فيه سكانها بعدم إطلاق النار في الهواء خلال الدفن، وهي عادة تنتشر في عدة مناطق من بلاد الشام في المناسبات الحزينة.

وقال وسوف: "إلي رجاء كتير كبير عندكم. ما بدي اسمع ولا طلقة رصاص. ما بدي اسمع قواص أبداً".

وأكد أنه لو أصيب أي أحد بأذى بسبب إطلاق النار بالهواء فذلك سيتسبب له بـ"جرح كبير".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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