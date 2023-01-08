في مهرجان الشيخ زايد.. «المطاعم» أكلات شهية ونكهات عالمية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

لأن المطبخ يعكس جانباً من حضارة وتاريخ وعادات وتقاليد أي بلد، فإن مهرجان الشيخ زايد المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، يقدم إطلالة على مطاعم الشعوب عبر مختلف الأجنحة والساحات الخارجية، فاتحاً المجال أمام جمهوره من مختلف الجنسيات لتذوق أشهى الأطباق العالمية، عبر توفيره لأكثر من 50 مطعماً ومقهى محلياً وعالمياً، بما يلبي جميع الأذواق، إلى جانب توفير تجربة تذوق الأطباق المحلية التراثية العريقة، لعيش الزوار تجربة فريدة من نوعها، تشجع الزائر على العودة للزيارة لأكثر من مرة، ليختبر جميع الأطباق العالمية تحت فضاء يزخر بفعاليات وأنشطة عالمية.

تم تجهيز جميع الساحات والمناطق في المهرجان بعشرات الطاولات والكراسي ضمن تصاميم مريحة وراقية، كي يستمتع الزوار بتناول الطعام في بيئة صحية آمنة، عبر سلسة من المطاعم المختلفة، حيث يوجد جميع ما يتناسب مع مدخول كل فرد، لتذوق كل أنواع الأطباق المتاحة، بالأكشاك والمطاعم التي ترضي أذواق عشاقها.

أكلات محلية

وتسجل الأكلات الشعبية الإماراتية حضوراً بارزاً، حيث تتوسط الجلسات الشعبية المفتوحة في الهواء الطلق، الساحات الفسيحة ضمن عادات الضيافة والكرم في المجتمع المحلي، حيث تتاح للزوار خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات المحلية، وسط أجواء ترفيهية محببة للعائلات، حيث يطل كل ركن منها على الأجنحة العالمية من جهة، وعلى النافورة الراقصة التي تشكل بدورها نقطة التقاء الزوار من جهة أخرى، حتى ينعم الجميع بباقة من خيارات الطعام الإماراتي الساخن والمحضر بالطريقة التقليدية المحلية.

«هريس» و«مرقوقة»

وتقدم هذه الأكشاك والمطاعم الشعبية جميع أنواع المأكولات، ومنها «هريس» و«مضروبة» و«ممروسة» و«مرقوقة» و«عرسية» و«خبز رقاق» و«خبز محلى» و«لقيمات» و«جامي» و«ساقو» و«قهوة عربية» وسواها الكثير، لتلبية أذواق الجمهور العريض من مختلف الجاليات التي تزور المهرجان وتبحث عن الأكلات الإماراتية لتذوقها في بيئة تعكس جانباً من فن العيش الإماراتي، وإلى جانب الأكل الشعبي الإماراتي، تحظى أيضاً المأكولات العالمية باهتمام بالغ من طرف الزوار، حيث تنتشر أكشاك المأكولات الخفيفة والسريعة إلى جانب المطاعم الكبيرة، حتى يتسنى للجمهور الذي يقضي وقتاً طويلاً في أرجاء المهرجان تذوق أكثر من صنف، ناهيك عن الذرة المسلوقة أو المشوية وبعض المشروبات كشراب الورد، وبعض المأكولات البسيطة التي تضفي على المهرجان طابعاً خاصاً.

طعم أصيل

يحرص كثيرون على المشاركة كل عام في مهرجان الشيخ زايد، ومنهم غالية سعيد آل سويدن صاحبة «مطعم الغالية الشعبي»، الذي بات علامة بارزة في هذا الحدث العالمي، وهي تعمل على تقديم الأكلات الشعبية الإماراتية على الطريقة الأصلية، موفرة تجربة متفردة لجمهور المهرجان من مختلف الجنسيات، وخيارات كثيرة من الأطعمة التي تحضر في عين المكان، ومنها اللقيمات والبلاليط وخبز الرقاق والمرقوقة والممروسة والهريس وغيرها، لافتة إلى أنها تسعى لتقديم الأكل الشعبي الأصيل، لاسيما أن الأجانب يحرصون على تذوق الأكل الإماراتي ويبحثون عنه ويعودون لأكثر من مرة لتذوق هذه الأكلات المحلية المتنوعة، ويحتل مطعم غالية الشعبي مساحة كبيرة، ويوفر خيارات واسعة من الأطعمة والقهوة العربية والمشروبات، وفق تصميم يحاكي العمارة الإماراتية الأصيلة، لاسيما أن أجواء المهرجان الرائعة وروحه وطريقة تصميمه وكيفية توزيع الجلسات، تجعل الزوار يبحثون عن كل ما يتعلق بالصناعات والمأكولات التراثية التي تعكس فن العيش الإماراتي.

مطبخ شعبي

يتيح المهرجان للزوار فرصة تناول الأصناف الشعبية التي تقدمها مختلف المطاعم المحلية المعروفة بمأكولاته التقليدية الأصلية، حيث تشهد نسخته الجديدة مشاركة مجموعة كبيرة من المطاعم الشعبية الإماراتية، حتى أصبحت الأطباق التراثية من المأكولات الأكثر طلباً، كما يفسح المهرجان الفرصة لعدة مشاركات تلبية لأذواق الزوار. إلى ذلك قالت موزة محمد، صاحبة مطبخ شعبي، إنها تعرض خيارات متنوعة من الأطباق التراثية، في مهرجان بات قِبلة لمختلف الجنسيات، موضحة أن مطبخها يقدم العديد من الأطباق التراثية بنفس مذاق الطبخ المنزلي، بحيث يشعر الزائر أنه يتذوق الأكل من داخل بيت إماراتي، ناهيك عن جودة الخدمة وحفاوة الاستقبال والضيافة.

طعام وموسيقى

تناول الطعام في مهرجان الشيخ زايد له مذاق خاص، حيث إن جميع الخيارات متوافرة ضمن أجواء مبهجة، من موسيقى وأضواء وأشكال هندسية وألعاب عالمية، هذا ما يؤكد عليه صاحب كشك بيع أحد الأطباق العربية الشعبية، لافتاً إلى أن المكان يفتح الشهية على أنغام الموسيقى، ويجعل تناول الطعام أحد أسباب السعادة في هذا الحدث الاستثنائي، الذي يستقطب آلاف الزوار يومياً.

كرم الضيافة

يحرص أصحاب المطاعم الشعبية على تقديم أفضل صورة عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال الإماراتي، لا سيما أنها تمثل جانباً مهماً من الموروث الإماراتي الأصيل، حيث إن المأكولات الشعبية في مختلف دول العالم تعكس روح البلد وعبق المكان، مما يجعل زوار المهرجان دائمي البحث عن كل ما هو إماراتي أصيل، يعبر عن الموروث الشعبي.