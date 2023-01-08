الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«دي جي» بلمسات ناعمة!

«دي جي» بلمسات ناعمة!
9 يناير 2023 00:58

القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تحذر من «السيناريو الكوري»
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة

في مطعم على ضفاف النيل، تتمايل مجموعة من الشباب تحت أضواء أشعة الليزر، على وقع نغمات للموسيقى الإلكترونية تنسقها بعناية ياسمين سلكتريس، المنتمية إلى جيل جديد من منسقات الأسطوانات اللواتي يشعلن حلبات الرقص في مصر، وتقر ياسمين بأن «عدد النساء أقل من الرجال في المهنة، بسبب التقاليد والمجتمع، بالإضافة إلى صعوبة العثور على قاعات مخصصة ومجهزة للحفلات الموسيقية». وتفخر دنيا شهدي مؤسسة فريق جيلي زون بأنها «من أوّل منسقات الأغنيات اللاتي تمكّنّ من إنشاء كيان مستقل حتى لو لم تكن أول دي جي امرأة في مصر»، حيث حرصت على تنظم حفلات موسيقية بمشاركة منسقات ومنسقي أسطوانات تقوم على التنوع الموسيقي، الذي يرضي جميع الأذواق.

آخر الأخبار
من أوكرانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تحذر من «السيناريو الكوري»
اليوم 16:55
من البرازيل
عربي ودولي
الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة
اليوم 16:50
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©