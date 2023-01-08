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«آبل»: «راوي كتب» بالذكاء الاصطناعي

«آبل»: «راوي كتب» بالذكاء الاصطناعي
9 يناير 2023 00:58

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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أضافت شركة آبل خاصية الراوي الآلي المعتمد على تكنولوجيا الذكاء إلى بعض الكتب المسموعة المطروحة على «آبل بوكس»، لتوفير بديل رخيص وسهل لدور النشر الصغيرة والمستقلة التي ترغب في طرح إصدارات مسموعة من الكتب، وطور متجر الكتب الرقمية «آبل بوكس» حتى الآن 4 أصوات رواة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في إنتاج نسخة مسموعة من الكتب الرومانسية والخيالية، بالإضافة إلى الكتب الواقعية وكتب تطوير الذات، وبحسب قواعد «آبل» فإن خدمة الراوي الآلي متاحة لكتب الخيال الأدبي والتاريخي والنسائي فقط، وسيتم دعم كتب الخيال العلمي والألغاز والإثارة قريباً.

آبل
الذكاء الاصطناعي
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