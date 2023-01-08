«وادي العبادلة» أرض الماء والزرع

خولة علي (دبي)

تشهد مناطق الأودية المنتشرة في الدولة إقبالاً متزايداً من جانب السياح، خصوصاً في ظل هطول الأمطار وجريان الأودية فيها، ومن هذه المناطق الجاذبة للمقيمين والسياح، منطقة وادي العبادلة التابعة لمنطقة دبا الفجيرة، التي تبعد بمسافة 40 كيلومتراً شمال مدينة الفجيرة، وتقع القرية وسط سلسلة من جبال شاهقة تنتشر فيها مزارع النخيل والحمضيات بأنواعها، والتي اعتاد أهالي المنطقة زراعتها وريها بآبار وأفلاج المياه العذبة منذ مئات السنين، ليستمتع الزائر ببقعة خضراء بديعة ازدهرت وسط أرض صلبة، لتبقى المنطقة آسرة وجاذبة، وتستحق عناء ومشقة الوصول إليها. نتوقف مع أحد المغامرين الحريصين على زيارة منطقة وادي العبادلة ووضعها ضمن وجهاتهم السياحية، وهو خالد السويدي من فريق (Atc) للمغامرات، والذي يرى أن المنطقة من الوجهات السياحية الجاذبة والساحرة بطبيعتها الخلابة؛ لذا أصبح الزوار حريصين على قصدها والاستمتاع بها في الهواء الطلق؛ ونظراً لطبيعية الفجيرة وتضاريسها الجبلية، فإن القرى الجبلية التي تخترقها الأودية تنتشر بها، ومع وجود عيون المياه العذبة انتشرت البيوت والمزارع بالقرب من مجرى الأودية والأفلاج، فاستوطن البشر هذه المناطق منذ مئات السنين، ونمت المجتمعات السكنية حولها، حتى أصبحت القرى تُسمى بأسماء القبائل التي تستوطنها.

الماء والزراعة

وعن سبب تسمية المنطقة بوادي العبادلة، يوضح السويدي، أنها سُميت نسبة لواديها الكبير، الذي ينسب إلى قبيلة العبادلة، التي يشكل أبناؤها أغلبية سكان القرية، بالإضافة إلى أهل قبيلة العبدولي، وقبيلة الزيودي، فهم ما زالوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم ونمط حياتهم في القرية، وقد عُرفت القرية منذ القدم بأرض الماء والزراعة؛ نظراً لانتشار أودية صغيرة بها إلى جانب وادي العبادلة الكبير، مما جعل المنطقة تتميز بالزراعة وتربتها الخصبة.

واعتاد أهالي هذه القرية قديماً العمل في الزراعة؛ نظراً لتوافر المياه وخصوبة تربتها، من هنا انتشرت بها مزارع النخيل، وبساتين الفاكهة والحمضيات، وبعض الأشجار المعمرة، عدا عن زراعة الحبوب خاصة القمح، خلال موسم تساقط الأمطار، كما تنتشر خلايا النحل الجبلي في ظل وجود أشجار السمر والسدر والغاف، حتى أصبح جني العسل وبيعه من المهن الرئيسة لأهل القرية، كما اهتموا أيضاً باقتناء الإبل والمواشي بأنواعها.

رياضة «الهايكنج»

ويؤكد السويدي، أن التنوع البيئي والطبيعي في القرية جعلها مقصداً رئيساً للزوار والراغبين في استكشاف الطبيعة الساحرة، والاستمتاع بمنابع المياه وزخات المطر واستنشاق هوائها العليل، خاصة في الأجواء الشتوية، حيث تسري الأودية من أعلى الجبال لتسير في مسارها الذي تقطعه منذ مئات السنين، وقد تم تطوير مسار وادي العبادلة من قبل مركز الفجيرة للمغامرات، بعد أن جذبت المنطقة الكثير من الزوار والسياح، لممارسة رياضة «الهايكنج»، عبر المسارات الجبلية والسير لمسافات طويلة تصل بهم إلى عالم من الخيال في قلب الطبيعة الجبلية، كما تتوزع البرك المائية العذبة التي تحوي بعض أنواع الأسماك الصغيرة من فصيلة الشبوطيات.

بساطة وكرم

يرى المغامر خالد السويدي، أن الحياة في قرية وادي العبادلة تتسم بالبساطة والكرم والترحيب من جانب أهلها، الذين ما زالوا يتوارثون العادات والتقاليد العربية الأصيلة جيلاً بعد آخر، وهذا نلمسه حين نلتقي بأهل القرية الذين سرعان ما يبادرون للمساعدة وإرشاد الزوار، وتعتبر وادي العبادلة وجهة مهمة لتسيير الرحلات السياحية، وفرصة يتعرف خلالها الزوار على ثقافتنا وتراثنا ويكتشفون معالم سياحية بديعة تتوارى خلف الجبال.