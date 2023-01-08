6 علامات تستدعي زيارة الطبيب

ترجمة: عزة يوسف

يعتقد الكثيرون أن الذهاب إلى الطبيب يكون فقط في الحالات الخطيرة، إلا أن هناك بعض العلامات والإشارات التي تبدو بسيطة لكنها تستوجب زيارة الطبيب قبل أن يتفاقم الأمر، فالتشخيص المبكر يأتي بنتائج أفضل، وقد ذكر موقع «Medicine Net» الأميركي بعض تلك العلامات، ومنها:

ارتطام الرأس

قد يؤدي إلى حدوث إصابة غير ملحوظة، وقد يصل الأمر إلى ارتجاج في المخ، وهي حالة خطيرة إذا لم تُعالج، لذلك ينبغي الذهاب إلى الطبيب عند الشعور بالدوار الشديد أو الغثيان أو القيء، أو اضطراب في الذاكرة وصعوبة في التركيز، أو حساسية للضوء والصوت.

استمرار الحرارة

إذا ارتفعت الحرارة لأكثر من 39.5 درجة مئوية، أو استمرت لأكثر من 3 أيام، أو انخفضت ثم ارتفعت مجدداً بعد يوم أو اثنين، يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور، وإذا ارتفعت حرارة طفلك الأقل من ثلاثة أشهر، اذهب إلى الطبيب في كل الأحوال.

السعال المتواصل

إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين، يجب الذهاب إلى الطبيب، أما إذا صاحبه أحد الأعراض مثل صعوبة التنفس أو خسارة الوزن أو تورم الكاحل أو صفير أو بلغم سميك أو أخضر أو أصفر، فيجب الذهاب إلى الطبيب على الفور وعدم الانتظار.

فقدان الوزن

إذا لاحظت خسارة في وزنك بمعدل من 5 إلى 10% خلال ستة أشهر فعليك الذهاب إلى الطبيب، فقد تكون إشارة إلى مشاكل خطيرة مثل الاكتئاب، أو مرض السكري أو أمراض الكبد، أو اضطراب في الغدة الدرقية، أو السرطان أو غيرها.

الآلام الحادة

إذا فاجأتك آلام الصدر أو البطن أو منطقة الحوض، فتوجه إلى الطبيب فوراً، فقد يشير الألم الشديد إلى وجود مشكلة في الأعضاء الداخلية.

الإسهال

إذا عانيت من إسهال مستمر تصاحبه أعراض الجفاف مثل الدوار أو نقص في كمية البول أو تحوله إلى اللون الداكن، عليك زيارة الطبيب على الفور.