وفاء عامر: «حضرة العمدة».. جعلني «مؤذية»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة المصرية وفاء عامر، أنها لا تخشى تقديم دور الأم لشباب وفتيات في الأعمال الدرامية في الوقت الحالي، فابنها أصبح في عمر الشباب، وسبق أن قدمت دور الأم لممثلين في مثل عمرها أو أكبر قليلاً في فيلم «كف القمر» قبل 11 عاماً، ومنهم خالد صالح وصبري فواز وحسن الرداد وهيثم زكي.

وأضافت، أن ما يهمها في الأساس أن يضيف الدور إلى تاريخها، وتراهن في اختياراتها الفنية على تأثيرها في الأحداث وليس مساحتها ولا في بطولة مطلقة أو دور ثان، وهناك أدوار لا تستطيع رفضها نظراً لجودتها، حتى لو كانت مساحتها صغيرة.

وكشفت وفاء عن أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حضرة العمدة»، قصة وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى، وبطولة روبي وسميحة أيوب، إخراج عادل أديب، وتقدم خلاله شخصية أم «مؤذية» تتاجر بأحلام الناس، نتيجة تراكمات وأزمات نفسية عاشتها في حياتها.

وأضافت عامر أنها تخوض تجربتين في المسلسلات القصيرة لعرضهما على المنصات الإلكترونية، الأول انتهت من تصويره بعنوان «ديفيليه» مع إيهاب فهمي، محمد عز، ومصطفى درويش، قصة أحمد عيسى، وسيناريو وحوار أحمد أنور ومحمود جمايكا، ومن إخراج معتز حسام، وتدور أحداثه حول جريمة قتل، يحاولون الوصول لمرتكبها.

والثاني تقوم حالياً بتصويره بعنوان «نصي الثاني»، مع علي ربيع، وميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، ويتكون من 10 حلقات، ويدور حول موظف في بنك يسعى للعثور على نصفه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية.

وأعربت وفاء عن سعادتها بنجاح مسلسلها «العيلة دي» الذي عُرض مؤخراً على إحدى الفضائيات، وقالت إن مقياس نجاح أي عمل تقبل الجمهور له وشعوره بأنه يعبر عنه، فهذا العمل يناقش المشكلات التي تواجه الأسر المصرية والعربية.