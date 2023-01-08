أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في بور سعيد المصرية
أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في بورسعيد المصرية
8 يناير 2023 16:08
رست السفينة "لوجوس هوب"، أكبر مكتبة عائمة في العالم، في مدينة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس يوم الأربعاء 4 يناير، لتجذب عشاق القراءة من جميع الأعمار.
واستقبل المتطوعون بالسفينة الزوار بابتسامة مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم.
وقالت كاميلا لاراجيبل، وهي متطوعة من تشيلي "كنا نتطلع بشدة للعودة لأن الزيارة السابقة كانت في عام 2010، لذا فقد مر وقت طويل بالفعل، وقيل لنا أننا استقبلنا نحو 62 ألف زائر في المرة الماضية، واستغرقت الزيارة حوالي أسبوعين فقط، لذلك نتوقع أن يتوافد الكثيرون، ليتعرفوا على بعضهم البعض، وأن يأتي الزوار إلى السفينة حيث يمكننا تبادل الثقافات، ومشاركة المعلومات حول الأكلات والعائلات والموسيقى".
وتتيح لوجوس هوب للزوار الإبحار بين مجموعة مختارة من حوالي خمسة آلاف كتب في مختلف المجالات مثل العلوم والرياضة والفنون والطب والروايات باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال قبطان السفينة جيمس بيري إن طاقم لوجوس هوب يتألف من 330 متطوعا من 60 جنسية مختلفة.
"لوجوس هوب سفينة كبيرة جدا، في الواقع يبلغ طولها 132 مترا، يمكن أن نقول إننا أكبر مكتبة عائمة في العالم. لدينا طاقم مكون بالكامل من متطوعين، 330 فردا من أكثر من 60 دولة مختلفة، يأتون ويمنحون وقتهم هنا على متن السفينة. لدينا حوالي خمسة آلاف كتاب، والمجموعة مزيج يتطرق لجميع المجالات، بعض الكتب بالإنجليزية والبعض بالعربية. لذا نحن مكتبة، نحن هنا في بورسعيد، نستقبل الجمهور، وأنتم جميعا مدعوون بحرارة للحضور والزيارة".
وتدير جي.بي.إيه شيبس، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا، السفينة لوجوس هوب. وتهدف إلى نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره. وتواصل عمل السفينتين لوجوس دولوس ولوجوس 2.
وزارت تلك السفن أكثر من 150 دولة ومنطقة منذ عام 1970، واستقبلت 49 مليون شخص على متنها، بحسب بيان صحفي للمنظمة.
ووقع اختيار السفينة على بورسعيد لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد. وستبقى هناك حتى 23 يناير.