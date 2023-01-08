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مقابلات تلفزيونية عدة للأمير هاري تزامناً مع صدور مذكراته

الأمير هاري
8 يناير 2023 14:34

مع تسريب معلومات عن محتوى مذكرات الأمير هاري بشكل مبكر وعدة مقابلات صحافية مرتقبة، يثير هذا الكتاب تشويقاً يتجاوز حدود المملكة المتحدة.

فبعد ما كشف عن محتوى كتاب "سبير" "Spare" (البديل) الذي طُرح للبيع خطأ الخميس في إسبانيا، تُبث مقابلة مع الأمير هاري الأحد عند الساعة 21,00 بتوقيت جرينتش عبر محطة "آي تي في" البريطانية.

فيما تبث محطة "سي بي أس" الأميركية مقابلة أخرى. أما محطة "إيه بي سي" الأميركية فتبث مقابلة ثالثة الاثنين.

في مقتطفات من هذه المقابلات، يجدد الأمير هاري عزمه على "التصالح" مع عائلته" و يأمل "بإعادة العلاقات" مع والده وشقيقه الأمير وليام وريث العرش شرط "تحديد المسؤوليات" عن أمور سابقة ولا سيما مغادرته المملكة المتحدة مع زوجته ميغن ماركل للإقامة في كاليفورنيا العام 2020.

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