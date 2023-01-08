في منظر بديع.. مكة المكرمة تكتسي بالأخضر

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مناطق من مدينة مكة المكرمة وهي تكتسي بالأخضر في منظر خلاب، ما أثار تفاعلاً. وفي "تويتر"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الموثق تظهر جبال مكة تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرا".
كما نشر حساب أمانة العاصمة المقدسة صوراً تظهر المناظر الخلابة للجبال باللون الأخضر.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق، بأن أهالي المنطقة انتشروا برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة وفي أجزاء متفرقة في العديد من المنتزهات البرية حول مكة المكرمة ومنها متنزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، مصطحبين أطفالهم للاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة.