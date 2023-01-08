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سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه

جورج وسوف وابنه الراحل وديع
8 يناير 2023 08:31

ودع سلطان الطرب الفنان جورج وسوف نجله الشاب وديع وسوف (39 سنة) في مأتم حاشد حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية واعلامية من كافة المناطق اللبنانية.
 
وتقبل جورج وسوف التعازي طيلة يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.

وظهر الفنان وسوف لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزيناً ومتعباً.

وبحزن كبير ودّع الوسط الفني وديع وسوف، معربين عن أسفهم لخسارته متعاطفين مع والده الذي كان متعبا ومتمسكا بكلمة (الحمدلله).

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المصدر: وكالات
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