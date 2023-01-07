«محمية الزوراء» طبيعة آسرة

خولة علي (دبي)

تتنوع الوجهات السياحية في الإمارات، بما فيها من معالم طبيعية ساحرة، أصبحت محط اهتمام السياح من الداخل والخارج، خصوصاً في الشتاء مع اعتدال الأجواء، حيث تنشط الحركة السياحية في مواقع عدة، منها «محمية الزوراء» في عجمان، الممتدة على مساحة 3 آلاف هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، التي تجذب الزوار لمشاهدة أنواع مختلفة من الطيور وأشجار القرم الكثيفة، وتُعد المحمية خوراً داخلياً من الأراضي الغنية بيولوجياً وبيئياً، حيث إنها موطن للأسماك والطيور النادرة.

أكد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن منطقة الزوراء في إمارة عجمان، تتمتع بطبيعة ساحرة، حيث تزخر محمية الزوراء بثراء بيئي متنوع، بداية من كثرة القنوات والخلجان المائية فيها، والنباتات والكائنات البحرية والثروة السمكية والطيور المقيمة منها والمهاجرة، وانتهاءً بغابات أشجار القرم الكثيفة في المنطقة، حيث تعتبر المحمية ملجأً آمناً لأنواع متعددة من الطيور المقيمة والمهاجرة، منها طائر الفلامنجو الشهير، بالإضافة إلى احتضانها لأنواع من الطيور النادرة، مما يجعلها نموذجاً متفرداً للطبيعة التي أضحت قبلة مهمة للسياح والباحثين عن الهدوء والاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة.

ملعب جولف

تضم منطقة الزوراء ملعباً للجولف، يُعد من أفضل 10 ملاعب في الدولة، ويقع وسط بيئة جميلة محمية بشكل طبيعي من أشجار القرم، ويتسم بالهدوء المطلق في منطقة الزوراء في عجمان، وقد تم إنشاء الملعب من قبل مجموعة نيكلاوس ديزاين الشهيرة، كما يجسد مرسى عجمان انفتاحاً للإمارة كموقع عصري على طرف المدينة يرسخ علاقتها بالثقافة البحرية، وسط أجواء نابضة بالحياة.

وجهة للتخييم

وتضم محمية الزوراء منتجع كرفان، وهو عبارة عن مجموعة شاليهات مجهزة بالكامل، وهو موقع ترفيهي ممتع يضم كرفانات كبيرة يمكن استئجارها للتخييم طوال الليل، ويوفر الموقع الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في الهواء الطلق، مثل ركوب الخيل والتجديف بقوارب الكاياك، ويتوافر فيها أيضاً العديد من المنشآت الفندقية والمنتجعات الصحية الفاخرة، التي تجعل المنطقة من أجمل وجهات السياحة في الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان على وجه خاص، وجهة سياحة بيئية وترفيهية وتعليمية، يمكن أن يحظى فيها الزوار بأوقات رائعة.

«الكاياك»

لهواة المغامرة تتيح المحمية الفرصة لممارسة هواية التجديف بـ«الكاياك» بين الخلجان المائية المنتشرة في المنطقة ووسط أشجار القرم، والاستمتاع برياضة التجديف عبر بيئة طبيعية تجعل من الرحلة فرصة مثالية للهدوء والاسترخاء والتأمل، كما توفر المنطقة أيضاً ممرات مظللة للمشي والركض وركوب الدراجات ومرافق جذابة للأطفال والكبار.

أبحاث ودراسات

محمية الزوراء وجهة جاذبة للباحثين، لإجراء دراسات حول التنوع البيولوجي المميز فيها، لما تحويه من أنواع متعددة من الأسماك النادرة والشعاب المرجانية وغيرها من

الكائنات البحرية المختلفة، مما يحقق التوازن البيئي ويمنح المنطقة رونقاً لا مثيل له بين أحضان الطبيعة