الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

8 نصائح لتجنب تساقط الشعر

8 نصائح لتجنب تساقط الشعر
8 يناير 2023 01:03

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دراسة تكشف خطورة المشروبات الغازية على شعر الرجال

 تساقط الشعر مشكلة شائعة بين السيدات والرجال، وهناك عوامل كثيرة تؤدي إلى ذلك، مثل الإفراط في استعمال الشامبو، أو الغذاء غير المتوازن، أو التوتر، أو ربط الشعر بشكل قوي، إلا أنه من الضروري معرفة الأسباب التي تؤدي لذلك لتجنب تساقط الشعر، حسبما نقلها عن الخبراء موقع (Hindustan Times) الهندي:
- تجنُّب التعرض المفرط للشمس والملوثات البيئية، وتغطية الشعر أثناء الخروج.
- تجنُّب تسريحات الشعر التي تربطه بقوة، فهذا يؤدي إلى تساقطه.
- عدم وضع المواد الكيميائية على الشعر، واستخدمي المنتجات الطبيعية والأعشاب لتغذية فروة الرأس.
- التغذية الداخلية والخارجية للشعر، فالغذاء المتوازن له تأثير مباشر على الشعر، مع استعمال الزيوت الطبيعية باستمرار لتقوية وترطيب الشعر، مع المنتجات المناسبة لشعرك.
- تقشير فروة الرأس مرة أو مرتين أسبوعياً، فالفروة النظيفة تجعل جذور الشعر في حالة صحية جيدة.
- الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يحتوي على فيتامين (بـ 12) والبيوتين والريبوفلافين، وعمل تدليك جاف لفروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية.
- البعد عن الشامبوهات المضادة للتساقط.
- تجنُّب منتجات الألبان والغلوتين، التي من شأنها رفع حرارة الجسم مما يزيد من ترقق الشعر ثم التساقط.

تساقط الشعر
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©