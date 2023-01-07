8 نصائح لتجنب تساقط الشعر

القاهرة (الاتحاد)

تساقط الشعر مشكلة شائعة بين السيدات والرجال، وهناك عوامل كثيرة تؤدي إلى ذلك، مثل الإفراط في استعمال الشامبو، أو الغذاء غير المتوازن، أو التوتر، أو ربط الشعر بشكل قوي، إلا أنه من الضروري معرفة الأسباب التي تؤدي لذلك لتجنب تساقط الشعر، حسبما نقلها عن الخبراء موقع (Hindustan Times) الهندي:

- تجنُّب التعرض المفرط للشمس والملوثات البيئية، وتغطية الشعر أثناء الخروج.

- تجنُّب تسريحات الشعر التي تربطه بقوة، فهذا يؤدي إلى تساقطه.

- عدم وضع المواد الكيميائية على الشعر، واستخدمي المنتجات الطبيعية والأعشاب لتغذية فروة الرأس.

- التغذية الداخلية والخارجية للشعر، فالغذاء المتوازن له تأثير مباشر على الشعر، مع استعمال الزيوت الطبيعية باستمرار لتقوية وترطيب الشعر، مع المنتجات المناسبة لشعرك.

- تقشير فروة الرأس مرة أو مرتين أسبوعياً، فالفروة النظيفة تجعل جذور الشعر في حالة صحية جيدة.

- الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يحتوي على فيتامين (بـ 12) والبيوتين والريبوفلافين، وعمل تدليك جاف لفروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية.

- البعد عن الشامبوهات المضادة للتساقط.

- تجنُّب منتجات الألبان والغلوتين، التي من شأنها رفع حرارة الجسم مما يزيد من ترقق الشعر ثم التساقط.