«مَلك» تُبعد رانيا عن سباق رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف عن غيابها عن سباق رمضان المقبل، لانشغالها بأكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي، أولها فيلم «ملك»، والذي تجسد فيه شخصية بنفس الاسم، لها طفل يتعرض لمحنة، وخلالها تكتشف أنه موهوب. وتم تصوير الأحداث بالكامل في عرض البحر وتدور في إطار «الأكشن»، ويشارك في بطولة العمل نضال الشافعي ومحمد الشقنقيري، تأليف وإخراج أيمن الرفاعي. والفيلم الثاني هو «التاروت» مع سمية الخشاب، ومحمد عز، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويدور حول فتيات يتعرضن لحادث يؤثر على حياتهن، وتقدم رانيا دور فتاة تعيش بشخصيتين متناقضتين.

وقالت رانيا، إنها مشغولة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «منورة بأهلها»، للعرض بعيداً عن موسم رمضان، بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، وتأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله، وقد شاركت في الجزء الأول من 10 حلقات، وجسدت شخصية الشاهدة الرئيسة في جريمة قتل، ولكن يحدث تطور كبير في الشخصية في الجزء الجديد.

وأضافت يوسف أنه خلال الأيام المقبلة يبدأ عرض أحدث أعمالها الدرامية «عالم تاني»، الذي كان من المفترض أن يُعرض في رمضان الماضي، ولكن لم يتم الانتهاء من تصويره في الوقت المناسب فتم تأجيله.

والعمل من إخراج عبدالعزيز حشاد وتأليف إسلام يوسف، وتقدم خلاله دور «نغم» عازفة البيانو التي تتعرض لحادث تفقد على إثره البصر، فتتغير حياتها رأساً على عقب، وتصل لمرحلة من الشفافية الروحية.