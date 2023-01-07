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وقود مستدام للطائرات من زيت الطهي المستعمل

وقود مستدام للطائرات من زيت الطهي المستعمل
8 يناير 2023 01:03

طوكيو (وام)

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تخطط شركات يابانية لإنتاج وقود الطائرات منخفض الكربون من زيت الطهي المستعمل.. وارتفع سعر زيت الطهي الياباني المستخدم، مع زيادة إقبال كبار منتجي الوقود المتجدد على شرائه، وسط قناعة بأن وقود الطائرات المصنوع من نفايات الزيت يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطيران الدوَليّ إلى الصفر بحلول 2050. 
وتهدف الحكومة اليابانية إلى استبدال 10% من وقود الطائرات الذي تستخدمه الشركات المحلية بوقود مستدام بحلول 2030، وتخطط مجموعة جي جي اليابانية لبناء مصنع لوقود الطائرات المستدام في مدينة ساكاي، بمحافظة أوساكا وافتتاحه عام 2024.

الكربون
استخدام زيت الطهي المستعمل
الطائرات
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