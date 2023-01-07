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يعمل بالذكاء الاصطناعي.. مقياس حرارة عاطفي

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. مقياس حرارة عاطفي
8 يناير 2023 01:03

لاس فيغاس (أ ف ب) 

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حتى المشاعر الإنسانية طالتها ابتكارات الذكاء الاصطناعي، المفاجأة هذه المرة «مقياس حرارة عاطفي» قادر على تحليل أحاسيس البشر! التفاصيل يوضحها مدير التكنولوجيا في الشركة الفرنسية التي تولت ابتكار الجهاز، أنتوني بيرزو قائلاً: جهاز «إموبوت» الذي يشبه تمثالاً صغيراً «يراقب المشاعر العاطفية باستمرار» بفضل الكاميرا والميكروفونات الخاصة به. ويُستخدم الجهاز لرصد المشاعر الإيجابية كالسعادة والحب وأي اضطرابات نفسية محتملة لدى كبار السن، كالاكتئاب أو القلق.
ويقضي الروبوت الذي يمكن وضعه على أي قطعة أثاث في المنزل، يومه في مراقبة تعابير وجه الشخص وحركاته ونبرة صوته لرصد أي تغيرات كبيرة قد تطرأ على سلوكه، فيتجنّب تالياً إدخاله المستشفى في حالة طارئة.

 

الذكاء الاصطناعي
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