قمر اصطناعي متقاعد يسقط اليوم

أبوظبي (وكالات)

كشفت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن قمراً اصطناعياً، أحيل للتقاعد بعد 38 عاماً قضاها في الفضاء، على وشك السقوط من مداره على الأرض. وقالت الوكالة إن فرصة سقوط حطام القمر الذي يبلغ وزنه 2450 كيلوجراماً على أشخاص أو منشآت، منخفضة للغاية، موضحة أن معظم أجزاء القمر ستحترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض، لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، من المتوقع أن يسقط القمر الاصطناعي العلمي مساء اليوم، عبر مسار يمر فوق أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومناطق أقصى غرب أميركا.