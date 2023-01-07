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أحمد عيد: أدوار الشباب لا تناسبني!

أحمد عيد: أدوار الشباب لا تناسبني!
7 يناير 2023 21:38

محمد قناوي (القاهرة) 


أكد الممثل المصري أحمد عيد، أنه في مرحلة عمرية مختلفة تفرض عليه نوعية من الأدوار، مثل الأب والأخ الأكبر، فحالياً ليس من المقبول أن يقدم دور شاب خريج جامعة أو مقبل على الزواج، فهذه المرحلة تفرض عليه نوعاً معيناً من الأعمال.
 وأشار عيد إلى أن هذه المرحلة الصعبة قد بدأت منذ عدة سنوات، عندما قدمت دور الأب في فيلم «ياباني أصلي» وفي مسلسل «صاحب السعادة» مع عادل إمام. 
وعن أسباب غيابه عن الساحة الفنية، منذ تقديمه فيلم «خلاويص» قال عيد: لا أعرف سبب عدم تواجدي في الدراما المصرية منذ 9 سنوات، ولكن تواجدت العام الماضي من خلال مسلسل سعودي بعنوان «اختراق» وسعدت به، ودائماً أبحث عن الشكل المناسب ليّ، والموضوع الذي أحب أن أقدمه.
ويعود أحمد عيد للمسرح بعد غياب 25 عاماً، من خلال عرض «اخطف مراتي ولك تحياتي» مع الكبير أحمد بدير وتأليف عمرو سمير عاطف وميشيل نبيل وإخراج محمد جبر.
كما يشارك في مسلسل «عملة نادرة» مع نيللي كريم وجمال سليمان، ويجسد فيه دور صعيدي لأول مرة، وتدور أحداثه حول حق المرأة في الميراث والعادات المتوارثة والصراعات المنتشرة بين أهل الصعيد.

أحمد عيد
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