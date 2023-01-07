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منذر رياحنة: لا أخشى التعاون مع مخرجين شباب

منذر رياحنة: لا أخشى التعاون مع مخرجين شباب
7 يناير 2023 21:37

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد منذر رياحنة أن مهنة التمثيل صعبة وفيها رسالة لابد وأن تصل بالشكل اللائق إلى الجمهور، ويعتبر كل دور يقدمه في عمل فني أمانة ومسؤولية كبيرة على عاتقه، وأنه تعلم أن يتعامل مع كل مشهد على أنه الأخير له وعلى الجمهور أن يتذكره به.
وقال رياحنة، إنه يعيش حالة تحد مع كل شخصية يجسدها في المطلق، وإنه لا يتخوف من العمل مع مؤلف ومخرج شابين لإيمانه بأن التغيير الذي يحدث في الفن العربي ضروري ومطلوب، وأن الشباب العربي لديه طاقاته ورؤيته.
يذكر أن ريحانة يشارك في مسلسل «العمدة» في رمضان المقبل مع محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي، ومسلسل «أرواح خفية» مع سمية الخشاب وإخراج ابرام نشأت.

منذر رياحنة
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