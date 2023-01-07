الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مهرجان الشيخ زايد.. مسابقات وسحوبات وجوائز قيّمة

مهرجان الشيخ زايد.. مسابقات وسحوبات وجوائز قيّمة
7 يناير 2023 17:42

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
في مهرجان الشيخ زايد.. «الحرف البحرية» شاهدة على مهارة الأجداد
مهرجان الشيخ زايد يوفر شاشات ضخمة لعرض مباريات كأس "خليجي 25"


 يستقبل مهرجان الشيخ زايد، المقامة فعالياته حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 18 مارس المقبل، زواره في عطلة نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد بباقة متنوعة من الفعاليات، على رأسها مسابقات وسحوبات على أكثر من 15 سيارة والكثير من الجوائز القيمة.يقام السحب الأول على السيارات والجوائز القيمة الخاصة بالمهرجان يوم غد «الأحد»، حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان هذا العام على تنويع المسابقات والسحوبات التي تستمر حتى الأسبوع الأخير من المهرجان.
ويحصل الزائر عند الشراء بإجمالي مبلغ 50 درهماً من أيٍ من متاجر ومطاعم الشراء ومدينة الألعاب الترفيهية في المهرجان، على قسيمة سحب للمهرجان وقسيمة أخرى لسحوبات «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، حيث بإمكان الزائر المشاركة في السحوبات عبر ملء معلومات القسيمة الخاصة بالمسابقة ووضعها في الصندوق المخصص للسحب، كما بإمكانه متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط وأحكام ومواعيد السحب.
ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تناسب كل أفراد العائلة وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري، وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية مليئة بالسعادة.
كما يشهد المهرجان بشكل يومي حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية، حيث تقدم أجنحة الحضارات العالمية عروضاً كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية، تجوب ساحات المهرجان وأجنحته، لتتحوّل منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي.

مهرجان الشيخ زايد
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©