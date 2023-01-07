مهرجان الشيخ زايد.. مسابقات وسحوبات وجوائز قيّمة

أبوظبي (وام)



يستقبل مهرجان الشيخ زايد، المقامة فعالياته حالياً في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 18 مارس المقبل، زواره في عطلة نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد بباقة متنوعة من الفعاليات، على رأسها مسابقات وسحوبات على أكثر من 15 سيارة والكثير من الجوائز القيمة.يقام السحب الأول على السيارات والجوائز القيمة الخاصة بالمهرجان يوم غد «الأحد»، حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان هذا العام على تنويع المسابقات والسحوبات التي تستمر حتى الأسبوع الأخير من المهرجان.

ويحصل الزائر عند الشراء بإجمالي مبلغ 50 درهماً من أيٍ من متاجر ومطاعم الشراء ومدينة الألعاب الترفيهية في المهرجان، على قسيمة سحب للمهرجان وقسيمة أخرى لسحوبات «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، حيث بإمكان الزائر المشاركة في السحوبات عبر ملء معلومات القسيمة الخاصة بالمسابقة ووضعها في الصندوق المخصص للسحب، كما بإمكانه متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط وأحكام ومواعيد السحب.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تناسب كل أفراد العائلة وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري، وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية مليئة بالسعادة.

كما يشهد المهرجان بشكل يومي حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية، حيث تقدم أجنحة الحضارات العالمية عروضاً كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية، تجوب ساحات المهرجان وأجنحته، لتتحوّل منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي.