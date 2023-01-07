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هذه العملية البسيطة تسببت بوفاة ابن جورج وسوف

جورج وسوف وابنه الراحل وديع
7 يناير 2023 14:23

فجع «سلطان الطرب» جورج وسوف، فجر السبت، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة وهذه العملية البسيطة تسببت في وفاة الشاب وديع الذي وصفه والده المكلوم بـ«دمعة العين، وحبيب القلب من جوة».

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة، إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب «روحي يا نسمة» حفلاً موسيقياً ضخماً بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

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