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صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف

أرشيفية
7 يناير 2023 07:57

غيّب الموت وديع وسوف نجل سلطان الطرب الفنان السورى جورج وسوف، وذلك بعد أزمة صحية بسبب مضاعفات عملية أجراها مؤخرا.
 
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى وأوساط الفن والإعلام فى لبنان، قد ضجت خلال الساعات الماضية بأخبار عن حالة "وديع" الحرجة، وتردّدت دعوات الشفاء على نطاق واسع فى المنطقة العربية.
 
ونشر مئات من رواد موقع تويتر تغريدات تدعو لابن سلطان الطرب.
 

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المصدر: وكالات
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