6 نساء يقطعن 8000 كيلومتر لدعم مرضى السرطان

ليما (أ ف ب)

انطلقت ستّ نساء مؤخراً من البيرو على عوّامة سباحة في مغامرة تجديف «غير مسبوقة»، يقطعن خلالها 8000 كيلومتر تفصل بين ليما وجزيرة موريا في المحيط الهادئ، في خطوة تضامنية مع مرضى السرطان.. وتولّت الفرنسية ستيفاني جيير بارنيه التي تحدّت أربعة أنواع من السرطان، تنظيم المشروع المسمّى «كاب أوبتيميست» بهدف مساعدة الأطفال المصابين بالمرض، وقالت: «سنجدف ليلاً ونهاراً للوصول إلى موريا». وأوضحت أنّ النساء اللواتي تراوحت أعمارهنّ بين 22 و47 عاماً سيتناوبن على التجديف بكل عزيمة وإصرار ليتحقق الهدف.