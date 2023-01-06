6 مسلسلات رمضانية.. «أجزاء جديدة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تراهن مسلسلات تلفزيونية على أجزائها الجديدة التي تعرض خلال شهر رمضان المقبل، وتتنوع مواضيعها بين الاجتماعية والتراجيدية والكوميدية، ولا يقتصر الأمر على الأعمال المصرية، ولكنه يمتد لعدد من المسلسلات العربية أيضاً.

«رمضان كريم 2»

تم تقديم الجزء الأول منه في رمضان 2017، بطولة سيد رجب ومحمود الجندي وروبي وريهام عبدالغفور، وكتبه أحمد عبدالله وأخرجه سامح عبدالعزيز، ودارت أحداثه في حارة شعبية، وتناول عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية، وحقق نجاحاً كبيراً دفع أسرة المسلسل لتقديم جزء ثان منه تأجل طوال السنوات الماضية.

وقال مؤلفه أحمد عبدالله، إن أحداث الجزء الجديد تحمل العديد من المفاجآت، مع دخول شخصيات جديدة بخطوط درامية مختلفة، مؤكداً أن اعتذار بعض الفنانين عن الجزء الثاني لن يؤثر على سير الأحداث.

«الكبير أوي 7»

عُرض الجزء السادس منه في رمضان الماضي بعد انقطاع 6 سنوات، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وإخراج أحمد الجندي، الذي قال إن الجزء السابع يتعرض للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري، وأشار إلى انضمام عدد من الفنانين للجزء الجديد.

«المداح 3»

يقدم الجزء الثالث منه للعام الثالث على التوالي، بطولة حمادة هلال، وينضم للجزء الجديد خالد زكي ومحمد رياض وسماح أنور ويسرا اللوزي وأحمد ماهر.

وقال مؤلف المسلسل أمين جمال، إنه يراهن على نجاح الجزء الجديد من العمل الذي ارتبط به الجمهور في العامين الماضيين، مؤكداً أن تقديم جزء ثالث لم يأت مصادفة، ولكن فريق العمل تعمد ترك خطط مفتوحة وشخصيات جديدة يزداد وجودها واشتباكها مع الأحداث.

«طاش ما طاش 19»

يتم حالياً تصوير جزء جديد من المسلسل السعودي الشهير «طاش ما طاش» بعد توقف 12 عاماً، منذ قدم الجزء الثامن عشر عام 2011، ويشارك في بطولته ناصر القصبي وعبدالله السدحان اللذان قدما ثنائياً ناجحاً في العمل الذي عُرض الجزء الأول منه عام 1993، وجذب الجمهور الخليجي والعربي، وتناول العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي، بمشاركة عدد من النجوم العرب في بطولته.

«صبايا 6»

يصور حالياً جزء سادس من المسلسل السوري «صبايا»، حيث عُرض الجزء الخامس خلال شهر رمضان عام 2013، ويشارك في بطولته ديما بياعة وجيني أسبر وكندة حنا، ويتناول قصة خمس فتيات يعشن في منزل واحد، ثم في حارة واحدة بعد الزواج، تتخلل ذلك أحداث ومغامرات، ويعرض العمل نموذجاً لشرائح اجتماعية وتفاعلها مع بعضها، وكان الجزء الأول عُرض في 2009.

«سوتس بالعربي 2»

تجري الشركة المنتجة للعمل محاولات للحصول على حق تصوير مواسم جديدة للمسلسل الذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، وتناول قصة شاب يتحول عن طريق الصدفة إلى محام في شركة كبيرة، وشارك في بطولته آسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفى وصبا مبارك، وأخرجه عصام عبدالحميد.

أجزاء شهيرة

كانت الدراما العربية، قدمت العديد من مسلسلات الأجزاء الناجحة، تنوعت بين التاريخية والدينية والاجتماعية والكوميدية، منها «ليالي الحلمية» و«القضاء في الإسلام» و«المال والبنون» و«يوميات ونيس» و«هوانم جارد سيتي» و«السيرة الهلالية» و«الاختيار» في مصر.

وفي سوريا: «باب الحارة» و«مرايا» و«جميل وهناء» و«كان ياما كان» و«بقعة ضوء» و«حارة القبة» و«الكندوش» و«مقابلة مع السيد آدم».

وفي السعودية: «العاصوف» و«سلفي» و«واي فاي»، وفي لبنان «عروس بيروت».