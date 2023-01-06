10 حيوانات.. الأغرب في العالم

ترجمة: عزة يوسف

العالم يضج بملايين الأنواع من المخلوقات المختلفة على سطح الأرض وفي أعماق المحيطات، إلا أن بعضها أغرب من بقية الأنواع في مملكة الحيوانات البرية والبحرية، حسبما نشر موقع «MSN» العالمي للأخبار المتنوعة، ومنها:

السمكة الفقاعة

يطلق عليها البعض اسم «أقبح حيوان في العالم»، لأن شكلها يشبه رجلاً غاضباً أصلع الرأس، وقوامها عبارة عن هلام رغوي.

الأطوم

على عكس الفقاعة، يبدو الأطوم مبتسماً، وهو نوع صغير من خراف البحر، كما أنه النوع الوحيد المتبقي من عائلة الأطومات البحرية.

ضفدع الزجاج

موطنها أميركا الجنوبية والوسطى، ومعظم هذه الضفادع تتميز بلونها الأخضر المضيء في ظهرها، وبعضها لديها جلد شفاف في منطقة البطن، لذا تكون الأعضاء الداخلية كالقلب والكبد والمعدة والأمعاء مرئية عبر الجلد.

تنين البحر الأزرق

يعيش على سطح البحر ويأكل اللاسعات مثل قنديل البحر، مما يجعله من الحيوانات السامة، ويتراوح طول هذا الحيوان الغريب من 3 إلى 5 سم فقط.

ظبي السايغا

لديه أنف تشبه جذع الشجرة، ويسكن السهول الأوراسية، ولكن لسوء الحظ، أن ظبي السايغا مهدد بالانقراض، حيث إن قرونه من المكونات شائعة الاستخدام والمطلوبة كثيراً في الطب الصيني التقليدي.

الثعلب الطائر

يطلق عليه أيضاً الخفاش ذو الأنف الأنبوبي، فصيلة نادرة غريبة الشكل من بين 200 فصيلة تقريباً تم اكتشافها خلال البعثات العلمية التي توجهت إلى بابوا غينيا الجديدة عام 2009.

أياي

من أنواع الليمور، ويوجد فقط في جزيرة مدغشقر، وهذا الحيوان ذو الشكل المخيف لا يشبه الرئيسيات في الوهلة الأولى، إلا أن أصوله تعود إلى الشمبانزي والقرود.

خلد الماء

يوجد في أستراليا ويعيش بعضه على اليابسة والبعض الآخر في المياه، والشيء الغريب المتعلق بهذا الحيوان الثديي أنه يبيض ولا يلد.

تنين البحر المورق

يوجد في أستراليا ويبلغ طوله 35 سم، ويستخدم زوائده الشبيهة بأوراق الشجر للتمويه، ويعتبر سمكة بحرية مرتبطة بفرس البحر.

أخطبوط دامبو

يُعد من سلالات الأخطبوط التي تعيش في أعماق ساحقة من المياه، حيث يسبح في قاع المحيط بعمق 3000 إلى 4000 متر.