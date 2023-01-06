عادل إبراهيم.. يطلق أغنية «دلعناك»

دبي (الاتحاد)

حرص الفنان الإماراتي عادل إبراهيم على إطلاق أغنيته الجديدة مع بدء عام 2023 بعنوان «دلعناك»، من كلمات عبدالله سباع، وألحان عبدالله إبراهيم، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الفنان بنفسه، مكس وماستر محمد فلاحي، وتم تسجيلها في استديوهات نجوم.

ويقول مطلع الأغنية:

بديتك على الناس.. وخليتك وسط عيني

حبيتك بلا قياس.. وظنيتك تحس فيني

حسبتك لولو والماس.. وعقدٍ شلته فديني

حسافه خاب لحساس.. حسافه ضاعت سنيني

ويُعد عادل إبراهيم من أبرز الأصوات الشبابية في دولة الإمارات، حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية واستطاع أن يثبت وجوده على الساحة الفنية، لتكون أعماله حاضرة بقوة عبر الإذاعات الخليجية والعربية، خصوصا أغنيته الشهيرة «آه يا لندن»، التي حققت ملايين المشاهدات بالـ«يوتيوب»، بالإضافة لأغنية «ليه اعتذر» من كلمات سمو الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ليحقق من خلال أعماله انتشاراً ورواجا كبيراً، محلياً وعربياً.

وصرح إبراهيم بأنه بصدد التحضير لمجموعة أعمال سيقوم بطرحها خلال هذا العام، حيث إن هناك عملاً جاهزاً سيقوم بطرحه خلال أسبوعين.