السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عادل إبراهيم.. يطلق أغنية «دلعناك»

عادل إبراهيم.. يطلق أغنية «دلعناك»
6 يناير 2023 20:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة

حرص الفنان الإماراتي عادل إبراهيم على إطلاق أغنيته الجديدة مع بدء عام 2023 بعنوان «دلعناك»، من كلمات عبدالله سباع، وألحان عبدالله إبراهيم، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الفنان بنفسه، مكس وماستر محمد فلاحي، وتم تسجيلها في استديوهات نجوم.
ويقول مطلع الأغنية:
بديتك على الناس.. وخليتك وسط عيني
حبيتك بلا قياس.. وظنيتك تحس فيني
حسبتك لولو والماس.. وعقدٍ شلته فديني
حسافه خاب لحساس.. حسافه ضاعت سنيني
ويُعد عادل إبراهيم من أبرز الأصوات الشبابية في دولة الإمارات، حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية واستطاع أن يثبت وجوده على الساحة الفنية، لتكون أعماله حاضرة بقوة عبر الإذاعات الخليجية والعربية، خصوصا أغنيته الشهيرة «آه يا لندن»، التي حققت ملايين المشاهدات بالـ«يوتيوب»، بالإضافة لأغنية «ليه اعتذر» من كلمات سمو الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ليحقق من خلال أعماله انتشاراً ورواجا كبيراً، محلياً وعربياً.
وصرح إبراهيم بأنه بصدد التحضير لمجموعة أعمال سيقوم بطرحها خلال هذا العام، حيث إن هناك عملاً جاهزاً سيقوم بطرحه خلال أسبوعين.

آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
الرياضي
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
اليوم 17:00
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة
دنيا
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة
اليوم 16:59
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©