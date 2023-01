أسطورة البوب السير توم جونز يحيي حفلاً في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم أسطورة البوب البريطاني العالمي السير توم جونز (82 عاماً) احتفالية ساحرة مساء اليوم في فندق برج العرب، تتضمن مجموعة مميزة من الأغاني التي رافقت أجيالاً من الجماهير، ضمن أداءٍ حصريٍّ منفرد في ساحة «مارينا جاردن» في الهواء الطلق على مسرح خارجي بُني خصيصاً للحدث.قدم جونز بصوته الرائع مسيرة فنيّة ممتدة منذ 6 عقود، قدّم خلالها 36 أغنيّة خالدة من أفضل أغاني الـ «توب 40»، بما فيها It's Not Unusual التي حققت نجاحاً مدوياً وصارت من أشهر أغانيه إلى اليوم، حيث أصبحت الأكثر مبيعاً في بريطانيا وضمن العشر الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة. وأكثر أغانيه نجاحاً على الإطلاق، Green Grass of Home وShe's Lady، بالإضافة إلى 40 ألبوماً تم بيع أكثر من 100 مليون نسخة منها، وسلسلة من جوائز «غرامي» و«إيفور نوفيلو» و«بريت». وقد منحته ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الراحلة وسام الإمبراطورية البريطانية OBE من رتبة فارس الصليب الأكبر GBE عام 1999. وبهذا يحق للرتباء حائزي هذا الوسام استعمال لقب فارس Sir للرجال ولقب سيدة Dame للنساء قبل أسمائهم، ومن ثم اختارته الملكة لمنحه لقب فارس رسمياً عام 2006.

ويستمر المغني العالمي البالغ من العمر 82 عاماً في إثارة حماس الجماهير بأغانيه المميزة، خاصة أغنية Surrounded By Time الحديثة التي تصدّرت قوائم الألبومات في المملكة المتحدة عام 2021. وقد تلقّى العديد من الجوائز التي تشتمل على جائزة «غرامي» لأفضل فنان جديد عام 1966 وجائزة «إم تي في» للفيديو الموسيقي عام 1989، كما أن ملك الروك أند رول ألفيس بريسلي كان قد قطع مسافة 250 ميلاً لرؤية جونز على المسرح لأنه كان مطربه المفضل.وتوفر حديقة مارينا، المثاليّة لحفلات الاستقبال في الهواء الطلق وحفلات العشاء التي لا تُنسى والمطلّة على الخليج العربي بزُرقة مياهه، موقعاً مميّزاً للضيوف لعيش تجربة خياليّة مع أحد أساطير الغناء - الذي صعد إلى سماء النجومية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي بفضل أسلوبه الغنائي الجديد حينها والخاص به، وإطلاق سلسلة «غريت غالا نايت» في «برج العرب» الذي يبدو شامخاً على شكل شراع وكأنه منارة دبي الحديثة.

وقال إيفجيني موروزوف، الرئيس التنفيذي، المدير الإبداعي لشركة إم بريمير: «السير توم لا يحتاج إلى مقدمات، إذ إنه أشهر من نار على علم، ولا يزال الكثير من الناس يتداولون الحديث عن أدائه خلال الحفل الذي أحياه هنا في دبي قبل 6 سنوات. وهذه المرة سيضيف المكان والإعداد المميّز والغناء المنفرد واستثنائيّة الحفل والمقاعد المحدودة إلى جاذبيّة صوت المغنّي الشهير».