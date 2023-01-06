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محمد نجاتي بثلاثة وجوه في رمضان

محمد نجاتي بثلاثة وجوه في رمضان
6 يناير 2023 17:39

محمد قناوي (القاهرة) 

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يشارك الممثل المصري محمد نجاتي في سباق رمضان المقبل بثلاثة أعمال، أولها مسلسل «بابا المجال» مع مصطفى شعبان وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ويتناول فترة زمنية معينة يسلط عليها الضوء من خلال الصراع بين الأبطال.
والثاني بعنوان «السجل الأسود» مع خالد سليم، مي سليم، وإخراج جميل جميل المغازي، وتدور أحداثه في 30 حلقة في إطار الأكشن والإثارة، والمقررعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية والمنافسة في رمضان 2023.
أما المسلسل الثالث فهو بعنوان «توحة»، مع علا غانم، إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، ويدور حول العائلة وعدم الاستسلام لأي ضغوطات تواجه الشخص، كما يناقش جانباً من القضايا الاجتماعية المهمة.
يذكر أن آخر أعمال نجاتي للشاشة الصغيرة كان عبر مسلسل «مزاد الشر»، في أول بطولة مطلقة له في الدراما، وشاركه البطولة كمال أبو رية، والثاني «فيلا 101»، مع هاجر الشرنوبي، ومنة عرفة.

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