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إضافة حفل ثانٍ لعرض «هانز زيمر لايف» في دبي

إضافة حفل ثانٍ لعرض «هانز زيمر لايف» في دبي
6 يناير 2023 17:35

دبي (الاتحاد)


 استجابةً للإقبال الشديد من الجمهور، تم الإعلان عن إضافة حفل ثانٍ لحفلة «هانز زيمر لايف» في أول عروضه في دبي والشرق الأوسط، حيث يقوم المؤلف الموسيقي الألماني المعروف بتقديم مقطوعات موسيقية من أشهر الأفلام السينمائية، مثل «الأسد الملك» و«المصارع» و«قراصنة الكاريبي»، وغيرها. بذلك تكون أمام عشاق المايسترو الحائز العديد من جوائز الأوسكار فرصتين للاستمتاع بمقطوعاته الموسيقية والعروض التي أذهلت العالم يومي الجمعة 27 والسبت 28 يناير الجاري في «كوكا كولا أرينا» بدبي. 
وستكون حفلات «هانز زيمر لايف» عامرة بالمفاجآت الموسيقية التي يقدمها أحد ألمع مؤلفي الموسيقى في هوليوود والعالم برفقة فرقة أوركسترا كبيرة ومجموعة رائعة من العازفين والراقصين.
يُقام عرض «هانز زيمر لايف» في دولة الإمارات في إطار الحملة التسويقية «دبي تقدّم»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالشراكة مع Executive Visions وRCI Global، وتشكل الحفلتان أحد العروض الختامية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تستمر فعالياته حتى 29 يناير 2023.
يُذكر أن هانز زيمر قد أنجز أكثر من 500 مشروع في مختلف الوسائط، وقد حصدت تلك المشاريع مجتمعة أكثر من 28 مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم، كما نال زيمر جائزتي أوسكار، وثلاث جوائز غولدن غلوب، وأربعة جوائز غرامي، وجائزة الموسيقى الأميركية، وجائزة توني. 

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وتشمل أبرز أعماله «كثيب»، و«لا وقت للموت»، و«المصارع»، و«الخط الأحمر الرفيع»، و«أفضل ما يمكن حصوله»، و«رجل المطر»، وثلاثية «فارس الظلام»، و«بداية»، و«ثيلما ولويز»، و«الساموراي الأخير»، و«12 سنة من العبودية»، و«بليد رانر 2049» (بمشاركة بنجامين والفيش) و«دانكرك»، بالإضافة إلى الأعمال الحديثة في أفلام عدة مثل «توب غن: مافريك» و«المرأة الخارقة 1984» و«سبونج بوب: سبونج أون ذا رن». 

وفي الآونة الأخيرة، فاز زيمر بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى عن فيلم «كثيب»، وفي عام 2019، ألّف زيمر موسيقى فيلم «الأسد الملك» المعاد إنتاجه، والتي ترشح من خلالها لجائزة غرامي لأفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية.

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