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مكمل غذائي يحمي من أمراض قاتلة

أمراض القلب
6 يناير 2023 13:50

توصل باحثون من جامعة "أوساكا" اليابانية إلى فائدة عظيمة لمكمل "التريكابرين" الغذائي بالنسبة لمجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، وفقاً لسكاي نيوز.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت بمجلة "جمعية القلب الأوروبية"، إن مكمل "التريكابرين" الغذائي، ساهم في تحسّن حالة مرضى الشريان التاجي ومن يعاني من اعتلال في القلب وفرط ثلاثي غليسيريد الدم.

ومرض الشريان التاجي عبارة عن تضيق أو حتى إغلاق شرايين القلب، وغالبا ما يؤدي إلى نوبة قلبية.

ويحدث انغلاق الشرايين بسبب تراكم الدهون داخل خلايا العضلات الملساء الوعائية.

ووفق الباحثين فإن "التريكابرين" يعزز تكسير الدهون بواسطة خلايا عضلة القلب، ويحدث تراجعا في الدهون الثلاثية المتراكمة بالأوعية الدموية.

وبيّن الباحثون أن تراجع تصلب الشرايين بعد انخفاض مستويات الدهون الضارة في الدم نظرا لزيادة تحللها بفضل "التريكابرين"، يجعل هذا المكمل الغذائي مفيدا لعلاج المصابين بهذا المرض.

وشدد الباحثون على ضرورة استشارة طبيب مختص قبل تناول أي مكملات غذائية سواء للوقاية من مرض معين أو لتخفيف أعراضه.

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المصدر: وكالات
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أمراض القلب والأوعية الدموية
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