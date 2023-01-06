السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة

وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
6 يناير 2023 08:03

تُوفيت امرأة في ولاية ايوا الأميركية يُعتقد أنها كانت الأطول عمرا في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 115 عاما عاصرت خلاله الكثير من الأحداث التاريخية مثل الحربين العالميتين والكساد الكبير والإنفلونزا الإسبانية وجائحة كوفيد-19.
ووفقا للموقع الإلكتروني لدار محلية لخدمات الجنائز فقد توفيت بيسي هندريكس يوم الثلاثاء في منشأة لرعاية المسنين في ليك سيتي.
وُلدت هندريكس في السابع من نوفمبر من عام 1907، واعتبرتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، ومقرها لوس انجليس، الشخص الأطول عمرا في الولايات المتحدة.
وعملت هندريكس في التدريس وكان لديها خمسة أبناء توفي اثنان منهم في حياتها، وفقا لصحيفة يو.إس.إيه توداي.
وقالت لوسائل إعلام محلية في عيد ميلادها الثاني عشر بعد المئة إن سر حياتها الطويلة يكمن في "العمل الشاق". وذكرت ابنتها حينئذ أن أمها قلما تتناول أدوية وكانت تستمتع بأكل الحلوى.
وتُظهر بيانات مجموعة أبحاث علم الشيخوخة أن وفاة هندريكس تجعل إدي شيكاريلي من ولاية كاليفورنيا أكبر أميركي على قيد الحياة. وسيصبح عمر شيكاريلي 115 عاما في الخامس من فبراير.

أخبار ذات صلة
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
طيار شاب ينقذ عائلة في هبوط اضطراري
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
معمرة
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
الرياضي
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
اليوم 17:00
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة
دنيا
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة
اليوم 16:59
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©