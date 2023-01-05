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مزاد «التونة».. 270 ألف دولار لـ«زرقاء الزعانف»

مزاد «التونة».. 270 ألف دولار لـ«زرقاء الزعانف»
6 يناير 2023 00:35

طوكيو (أ ف ب)

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بالصور.. سمكة تونة تباع بالملايين في طوكيو

«مررنا بسنوات من الكآبة خلال الجائحة»، كلمات كان كبير الطهاة في مطعم «أونوديرا» أكيفومي ساكاغامي يرددها وهو يتنقل بين وحدات مزاد طوكيو التقليدي للأسماك، وأضاف وهو يقلب سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوجراماً اشتراها مطعمه بـ 270 ألف دولار: «أتمنى أن نجلب السعادة للجميع من خلال مثل هذه الفعاليات». 
ورغم أنه الأعلى في مزاد الأمس، إلا أن الرقم الذي دفعه المطعم يقل كثيراً عن السعر القياسي المسجل عام 2019، عندما دفع صاحب المطعم نفسه كيوشي كيمورا الملقب بـ«ملك التونة»، 3.1 مليون دولار مقابل سمكة مميزة.
وكان أعلى سعر لسمكة تونة العام الماضي في حدود 120 ألف دولار بسبب ضعف الطلب المرتبط بتفشي كورونا.

التونة
أسماك التونة
طوكيو
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