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أطعمة لأسلوب حياة صحي.. تعرف عليها

أطعمة لأسلوب حياة صحي.. تعرف عليها
5 يناير 2023 21:33

 

يعتبر الحفاظ على نظام غذائي صحي واحدا من أهم الأهداف في حياة الكثر، لاسيما مع وجود صعوبات في انتقاء أنواع الطعام التي تسهل علينا المهمة.

فيما يلي قائمة بأهم الأطعمة والزيوت ستسهل عليك مهمة التحول نحو أسلوب حياة صحي:

الحمص المعلب

  •     يحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ على 12.5 غراما من الألياف، و 14.5 غراما من البروتين، و 4 جراما فقط من الدهون.
       
  • كما أن الحمص يحتوي على نسبة عالية جدا من المنغنيز، الذي يدعم صحة العظام، وحمض الفوليك، الذي يساعد في تكوين خلايا جديدة.

صدر الدجاج

  •     يمكن للبروتين أن يدعم نظام المناعة لديك، ويساعدك على بناء العضلات، وتعزيز التئام الجروح.

السلمون المدخن

  •     يحتوي السلمون المدخن على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بفوائدها لصحة القلب والدماغ.
  •     يحتوي على فيتامينات A وE، وهما مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الالتهاب.
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العدس الأحمر

  •     يتمتع العدس بفوائد صحية وافرة، مزيجها من الألياف ومضادات الأكسدة يجعلها صديقة لصحة القلب، وهي غنية بالبروتين بشكل مدهش.

معكرونة القمح الكامل

  •     تحتوي معكرونة القمح الكامل على جرعة كبيرة من الألياف، والتي تساعد على تنظيم الهضم، وقد تعزز الحفاظ على الوزن الصحي، ويمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول.

الكينوا

  • تساعد الألياف الموجودة فيه على إبقائك ممتلئا، ويمكن أن تعزز فقدان الوزن، وتعزز حركات الأمعاء الصحية.
  • تحتوي على البروتين، ومركبات الفلافونويد المضادة للالتهابات، ومستويات عالية من المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والمغذيات الدقيقة الأخرى.


الشوفان

  • يقلل نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد في استقرار نسبة السكر في الدم.
  • تقلل الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة (مثل الشوفان) من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.


مرق العظام

  • يحتوي على الكولاجين، وهو مصدر موثوق به يمكن أن يقلل من آلام المفاصل، يحسن جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي ووظائف المخ.

البطاطا الحلوة

  • يحافظ البوتاسيوم الوفير في البطاطا الحلوة على نشاط الأعصاب والعضلات بشكل صحيح.
  • تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض نسبة الكوليسترول في الدم واستقرار نسبة السكر في الدم.


السبانخ مجمدة

  • تشتهر السبانخ بمستوياتها العالية من الحديد، وهو المعدن الذي يساعد على أكسجة الدم.
  • يحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي تدعم صحة العين.


زيت الزيتون

  • يقلل مخاطر الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.


البصل

  • تظهر بعض الأبحاث أن البصل له خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في الدفاع عنك ضد العدوى.


التفاح

  • الفيتامينات سي والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكاتشين وحمض الكلوروجينيك تعني أن التفاح نعمة للصحة العامة.
  • يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2.
المصدر: وكالات
الصحة والتغذية
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